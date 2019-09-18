Пакистан не пропустил самолет Индии через свое воздушное пространство

Правительство Пакистана отказало премьер-министру Индии Нарендре Моди в использовании воздушного пространства страны для перелета, сообщает издание Dawn со ссылкой на главу МИД

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что данное решение было принято "с учетом ситуации в оккупированном Кашмире". Он отметил, что Индия запросила разрешение на использование воздушного пространства Пакистана для полета Моди в Германию

Ранее Пакистан отказал президенту Индии Раму Натху Ковинду в использовании своего воздушного пространства. Власти страны также рассматривают возможность полного закрытия пакистанского неба для рейсов, следующих в Индию и из нее.

Пакистан остро отреагировал, когда в начале августа Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат и ввел в регионе прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.

После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.