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Моржиха напала на военно-научную экспедицию 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Моржиха напала на военно-научную экспедицию
Фото: iStock
Участники комплексной экспедиции Северного флота, проходящей на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подверглись нападению самки моржа. Как сообщает пресс-служба Северного флота, исследователи высадились на мыс Геллера (остров Земля Вильчека).
Находившаяся неподалеку моржиха, защищая своих детенышей, атаковала шлюпку с учеными, которым пришлось экстренно спасаться. Четкие и слаженные действия военнослужащих Северного флота позволили избежать серьезных последствий: лодка была отведена на безопасное расстояние, детенышам не было нанесено никакого вреда — отмечает Миниобороны РФ.
Комплексная экспедиция, в которой также принимает участие научная группа Российского географического общества, в эти дни следует на спасательном буксире "Алтай" маршрутом экспедиции первооткрывателя Земли Франца-Иосифа Юлиуса Пайера.
После фиксации основных географических пунктов и проведения гляциологических наблюдений на мысе Тегетхофф (остров Галля) и мысе Аук (остров Рудольфа) экспедиционный отряд продолжает работу возле острова Алджера в сложных гидрометеорологических условиях плавания, обусловленных скоплениями льдов и айсбергов.
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Армия , Русское географическое общество
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