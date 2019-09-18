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На Дальнем Востоке начались масштабные лётные учения 

RT на русском + ещё 2 4 часа назад
На Дальнем Востоке начались масштабные лётные учения
Фото: РИА Новости
В Хабаровском и Приморском краях начались масштабные лётно-тактические учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.
«Лётно-тактические задания будут выполнять экипажи самолётов Су-35С, Су-34, Су-24М2, МиГ-31, Су-30СМ и Су-25СМ авиационных полков округа, дислоцированных в Хабаровском и Приморском краях», — заявили в ВВО.
В рамках учений задействуют до 30 самолётов.
В ходе манёвров особое внимание планируется уделить выполнению новых тактических приёмов, основанных на опыте современных конфликтов. Лётчики выполнят пуски неуправляемых авиационных ракет и бомбометания по целям.
Ранее Newinform передавал, что Северный флот проведёт экспедиции по маршрутам исследователей XIX века.
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Армия , Войска
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