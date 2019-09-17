Полет Ту-160 над Европой попал на видео

Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео

Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Ракетоносцы совершили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Балтики. Во время маневров их сопровождали истребители пяти разных государств: Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты проходят в строгом соответствии с международными нормам и не нарушают границ других государств.