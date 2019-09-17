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Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Полет Ту-160 над Европой попал на видео
Фото: кадр видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Ракетоносцы совершили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Балтики. Во время маневров их сопровождали истребители пяти разных государств: Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.
В Минобороны подчеркнули, что все полеты проходят в строгом соответствии с международными нормам и не нарушают границ других государств.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны
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