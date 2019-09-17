Не только дроны: Иран заподозрили в ракетной атаке

США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию

В Вашингтоне считают, что в атаке использовались не только беспилотные летательные аппараты, но и крылатые ракеты, а сама атака шла с территории Исламской республики, а не из Йемена. BBC News сообщили, что ракеты были выпущены с территорий в южной части Ирана.

Ранее 17 сентября вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские войска приведены в боевую готовность в связи с инцидентом. До этого американский президент Дональд Трамп согласился с мнением госсекретаря страны Майка Помпео о том, что именно Иран стоит за этими атаками.