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США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию 

Lenta.ru 1 час назад
Не только дроны: Иран заподозрили в ракетной атаке
Фото: Reuters
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на неназванного чиновника США.
В Вашингтоне считают, что в атаке использовались не только беспилотные летательные аппараты, но и крылатые ракеты, а сама атака шла с территории Исламской республики, а не из Йемена. BBC News сообщили, что ракеты были выпущены с территорий в южной части Ирана.
Ранее 17 сентября вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские войска приведены в боевую готовность в связи с инцидентом. До этого американский президент Дональд Трамп согласился с мнением госсекретаря страны Майка Помпео о том, что именно Иран стоит за этими атаками.
Утром 14 сентября произошел пожар на территории завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. 16 сентября американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.
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Комментарии
Армия , Майк Пенс , Линдси Грэм , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , ООН , BBC News , Иран , Саудовская Аравия , США
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