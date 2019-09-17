Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео

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США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией. Видеоролик был опубликован на канале одного из авторов проекта на YouTube.
Названа неожиданная причина ядерной войны
При создании модели ученые использовали ряд данных о запасах ядерного оружия у каждой из сторон, а также о возможных целях для удара ракет.
Согласно проекту, Россия наносит удар по территориям Германии и Польши с целью сдерживания сил НАТО. В ответ альянс запускает ядерные ракеты, целью которых является Калининградская область.
Эксперты подсчитали, что возможное противостояние унесет жизни около 91,5 миллиона человек.
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Армия , Видео , США
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