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Армейский спецназ захватил «секретные документы» на базе противника 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Спецназ захватил «секретные документы» на базе противника
Фото: РИА Новости
Захват пленных и важных документов — кредо спецназа разведки. Каждую операцию готовят тщательно и скруполезно.
В Оренбургской области на полигоне Донгуз армейский спецназ Центрального военного округа совершил налет на базу условного противника. Бойцы на бронемашинах «Тигр» подошли максимально близко и за считанные секунды подавили вражеские огневые точки.
Перед началом операции операция тщательно отрабатывалась на специальном макете местности.
Ранее в Оренбургскую область прибыли экипажи ВВС КНР. На аэродроме приземлились китайские ударные вертолеты, транспортные самолеты и дальние бомбардировщики.
В розыгрыше основного эпизода «Центр-2019» примут участие около 13 тысяч военнослужащих, более двух тысяч из них — представители армий иностранных государств. В нанесении удара по позициям условного противника будут задействованы до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров и до 200 самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня
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Комментарии
Армия , Войска , Оренбургская Область
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