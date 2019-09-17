Армейский спецназ захватил «секретные документы» на базе противника

Захват пленных и важных документов — кредо спецназа разведки. Каждую операцию готовят тщательно и скруполезно.

Оренбургской области на полигоне Донгуз армейский спецназ Центрального военного округа совершил налет на базу условного противника. Бойцы на бронемашинах «Тигр» подошли максимально близко и за считанные секунды подавили вражеские огневые точки.

Перед началом операции операция тщательно отрабатывалась на специальном макете местности.

Ранее в Оренбургскую область прибыли экипажи ВВС КНР. На аэродроме приземлились китайские ударные вертолеты, транспортные самолеты и дальние бомбардировщики.

В розыгрыше основного эпизода «Центр-2019» примут участие около 13 тысяч военнослужащих, более двух тысяч из них — представители армий иностранных государств. В нанесении удара по позициям условного противника будут задействованы до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров и до 200 самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня