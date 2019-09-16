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Путин: Москва готова помочь Эр-Рияду защитить страну, если власти решат купить оружие РФ 

ТАСС + ещё 1 30 минут назад
Путин предложил Саудовской Аравии купить средства ПВО
Фото: РИА Новости
Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы защитить "свой род", свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, закупив у России С-400. Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", — подчеркнул Путин.
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Армия , Оружие , Политика , Владимир Путин , Москва , Саудовская Аравия , Эр-Рияд
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