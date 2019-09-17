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Генсек НАТО рассказал, чем опасны новые ракеты РФ 

Рамблер + ещё 4 10 минут назад
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в разработке и развертывании вооружений в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
"Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом”, — заявил генсек альянса.
По его словам, эти ракеты мобильны и их трудно обнаружить, что снижает время предупреждения о применении ядерного оружия.
Россия пригрозила ответом в случае развертывания США средств доставки ракет
Во время визита в Багдад Столтенберг рассказал, что Россия несколько лет назад приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом. По его словам, когда США пригрозили выйти из договора, пока Россия не вернется к выполнению его условий, решение американской стороны поддержали все ее союзники по НАТО.
«Но Россия не вернулась к соблюдению, они продолжают разрабатывать и развертывать эти новые вооружения, нарушая договор», — заявил Столтенберг, сославшись на «независимые разведданные».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет работать над созданием ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают США.
Комментарии77
Армия , Видео , Войска , Оружие , Политика , США
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