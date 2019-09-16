Разработка сибирских ученых повысит мощность РЛС и 5G

Российским исследователям удалось улучшить характеристики транзистора на основе нитрида галлия. Эти устройства используются в качестве основного элемента сверхвысокочастотных устройств радиолокации и сетей 5G. Об изобретении ученые доложили на XIV Российской конференции по физике полупроводников.

Сверхвысокочастотные (СВЧ) устройства современных радиолокационных систем должны работать при высоких температурах, иметь небольшие размеры и вес, обладать заданной входной мощностью. Их основной элемент — транзистор с высокой подвижностью электронов. Сегодня для его изготовления применяется нитрид галлия (GaN). Это вещество обладает всеми свойствами, чтобы эффективно увеличить мощность транзисторов и обеспечить стабильность их работы при повышенных температурах. Однако в процессе синтеза этого материала в его кристаллическую структуру попадает кислород, что приводит к изменениям свойств полупроводника и ухудшает характеристики транзистора на его основе.

Исследователи из Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН совместно с коллегами из НГУ, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН и МИЭТ смогли усовершенствовать методику получения нитрида галлия так, чтобы из его структуры полностью исчезли атомы кислорода. Задав параметры конечного материала, с помощью компьютерного алгоритма ученые смогли вычислить точные условия, при которых должно проходить получение материала.

Нитрид галлия получали с помощью метода молекулярно-лучевой эпитаксии — одновременного нанесения на подложку паров металла и аммиака в условиях сверхвысокого вакуума. В процессе химической реакции на поверхности растет полупроводниковая пленка, которая повторяет структуру подложки. В данном случае необходимо максимальное соблюдение чистоты процесса, потому что даже один примесный атом на миллион может кардинально поменять свойства полупроводника.