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Пенс заявил о готовности США защитить союзников 

Газета.Ru + ещё 5 4 часа назад
США заявили о готовности защитить союзников
Фото: Газета.Ru
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Соединенные Штаты находятся в боевой готовности для защиты своих союзников после нападения беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, передает RT.
"Мы в боевой готовности и мы готовы защищать интересы наших союзников. Не сомневайтесь", — сказал он.
Также Пенс заявил, что "похоже", что за атакой на нефтяные объекты стоит Иран. При этом вице-президент добавил, что спецслужбы США "работают над подтверждением деталей".
По его словам, госсекретарь США Майк Помпео посетит Саудовскую Аравию и обсудит произошедшее.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , США , Майкл Пенс , Саудовская Аравия
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