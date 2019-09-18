США заявили о готовности защитить союзников

Пенс заявил о готовности США защитить союзников

"Мы в боевой готовности и мы готовы защищать интересы наших союзников. Не сомневайтесь", — сказал он.

Также Пенс заявил, что "похоже", что за атакой на нефтяные объекты стоит Иран. При этом вице-президент добавил, что спецслужбы США "работают над подтверждением деталей".

По его словам, госсекретарь США Майк Помпео посетит Саудовскую Аравию и обсудит произошедшее.