Су-57: Россия готовится к масштабному конфликту

The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57

Эксперт The National Interest ( США ), рассуждая о планах поставок в ВВС РФ истребителей пятого поколения, сравнивает параметры и сроки производства этих машин с ситуацией вокруг самолетов Су-27 времен СССР. Несмотря на тот факт, что контракт на поставку Су-57 к 2028 году рассчитан на развертывание всего 76 истребителей, автор выносит вердикт: Россия вкладывает средства в подготовку к конфликту между крупными державами.

Главная мысль: Россия вкладывает средства в подготовку к конфликту между крупными державами.

В июле 2019 года Россия объявила о закупке крупной партии многофункциональных малозаметных истребителей пятого поколения Су-57. Поскольку контракт был заключен на поставку всего 76 истребителей к 2028 году, некоторые эксперты сомневаются в том, что в данном случае речь действительно идет о массовом производстве Су-57, учитывая постоянные отсрочки и внесение изменений в эту программу.

Западные конкуренты Су-57, такие как Ф-35, уже производятся сотнями. Однако, если посмотреть на современное производство и закупки российских военных самолетов, а также вспомнить советскую программу Су-27, становится понятно, что этот контракт на покупку 76 истребителей вполне может оказаться всего лишь первым шагом и что темпы производства могут существенно вырасти уже в ближайшем будущем.

Во многих смыслах Су-57 является наследником Су-27, истребителя обеспечения превосходства в воздухе, который в свое время был способен эффективно противостоять лучшим истребителям противников. В результате Су-57 под завязку начинен лучшими технологиями, которые только может предложить российская аэрокосмическая индустрия: мощные двигатели, блестящие характеристики маневренности, первоклассная авионика, включая РЛС с активной фазированной антенной решеткой.

Разработка этих технологий требует очень больших затрат, то есть истребитель, в котором они использованы, должен представлять собой тщательно проработанную модель, которая будет служить несколько десятилетий, как это было с Су-27. В рамках программы Су-27 разработчикам потребовалось 15 лет, чтобы полностью доработать этот истребитель. Процесс растянулся так надолго из-за постоянных доработок корпуса истребителя. Поскольку в конструкцию корпуса Су-57 тоже несколько раз вносили изменения, реализация этого проекта идет примерно по той же траектории, что и Су-27.

Однако когда процесс разработки истребителя Су-27 был завершен, эти самолеты стали производить со скоростью более 60 единиц в год в течение первых нескольких лет. К началу 1990 годов на вооружении стояло уже более сотни таких истребителей. Однако планы России по закупкам Су-57, очевидно, не предполагают быстрого наращивания их количества, как только процесс разработки будет «завершен»: если учесть, что к 2028 году должно быть всего 76 таких истребителей, получается, что в год будут производить всего по девять самолетов, что резко контрастирует с темпами производства Су-27.

Хотя по современным меркам оборонный бюджет России достаточно большой, он все же не идет ни в какое сравнение с оборонным бюджетом Советского Союза. В то время как СССР мог позволить себе закупить несколько сотен Су-27 в течение всего нескольких лет, Россия не может позволить себе такого. Истребители Ф-35 производятся в таких больших количествах благодаря тому, что их закупают армии других стран, а также благодаря устойчиво высоким расходам Америки на ее вооруженные силы.

Если сравнить контракт на Су-57 с контрактами на другие современные российские истребители, цифры становятся понятными. К примеру, в 2011 году был заключен контракт на поставку 60 самолетов Су-30СМ, а в 2015 году — еще на 75 самолетов. Эти цифры вполне можно поставить в один ряд с 76 истребителями Су-57. Меньшее количество истребителей в каждом конкретном контракте дает российскому Министерству обороны возможность уменьшать или увеличивать число будущих самолетов в зависимости от изменений в бюджетах или от экономических показателей России, вместо того чтобы связывать себя одним крупным контрактом, которые предпочитают заключать на Западе — или когда-то в Советском Союзе.

Однако поставки Су-57 будут идти более медленными темпами, чем шли поставки других вариантов Су-27. Вероятнее всего, это объясняется необходимостью разработать новое оборудование, процессы и технологии, чтобы оптимизировать процесс производства Су-57, поскольку это первый российский по-настоящему «малозаметный истребитель». Как только это будет сделано и если Су-57 понравится тем подразделениям, которые его получат, Россия сможет внести изменения в свой контракт на поставку 76 истребителей.

Однако чтобы это произошло, вероятно, Су-57 придется сначала найти какого-нибудь зарубежного покупателя. Министерство обороны России пытается найти компромисс, поскольку сейчас ведутся разработки множества систем вооружений «следующего поколения», и любой иностранный покупатель, скорее всего, захочет добиться снижения цены на Су-57 еще до окончания производства упомянутых выше 76 самолетов.

Возможно, сроки поставок этих 76 истребителей могут быть увеличены, чтобы у России была возможность найти иностранного покупателя и чтобы те самолеты, которые будут произведены ближе к концу партии, достались российской армии по более низкой цене. В любом случае, не стоит пренебрежительно относиться к контракту на закупку всего 76 истребителей. Хотя, возможно, такие цифры не соответствуют масштабам советских закупок, они вполне соответствуют характеру современных контрактов в российской аэрокосмической индустрии.