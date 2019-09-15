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Иракское ополчение обстреляло очередной беспилотник, летавший над их базой 

РИА Новости 2 часа назад
Ополченцы в Ираке обстреляли беспилотник
Фото: РИА Новости
Силы иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" обстреляли беспилотник, совершавший полет над одной из баз ополчения в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада.
"Силы 41-й и 43-й бригад оказали противодействие неизвестному БПЛА, совершавшему в воскресенье полет над штаб-квартирой оперативного командования "аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Салах-эд-Дин", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ополчения.
Отмечается, что перед обстрелом БПЛА ополчение получило подтверждение от штаба объединенного командования ВС Ирака, что аппарат принадлежит не им.
Ополчение сообщало об аналогичных инцидентах 11 сентября и 22 августа, а 25 августа подтвердило, что двое его бойцов погибли при атаке беспилотников в пограничной с Сирией провинции Анбар на западе Ирака.
Ранее военные источники в Багдаде сообщали, что иракские власти рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО страны, среди них приобретение современных зенитных ракетных комплексов у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров. Эти меры стали ответом на серию ударов по военным базам "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, как утверждает руководство иракского ополчения, были осуществлены Израилем в координации с США.
Взрывы в результате авиаударов происходили 20 августа на авиабазе аль-Бакр, 12 августа — на военной базе Сакр народного ополчения, а также 19 июля на базе Амерли.
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Армия , Войска , Конфликты , Салах-Эд-Дин
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