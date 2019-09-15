Роухани назвал интервентами войска США в Сирии

Президент Ирана назвал интервентами войска США в Сирии

Пребывание американских сил на территории Сирии без согласия правительства страны в Дамаске — интервенция. Об этом в воскресенье, 15 сентября, со ссылкой на президента Ирана Хасана Роухани сообщает телеканал Al Jazeera.

Роухани сделал это заявление перед своим визитом в Турцию , где 16 сентября состоится встреча глав России, Турции и Ирана. Кроме того, лидер Ирана призвал все страны региона оказать поддержку легитимному правительству Сирии.

По мнению Роухани, все нынешние конфликты, включая те, что происходят в Сирии и Йемене, должны быть разрешены при помощи переговоров и диалога между противоборствующими сторонами.

Ранее в воскресенье Министерство иностранных дел Ирана отвергло обвинения в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии, выдвинутые госсекретарем США Майком Помпео.

Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей» и призвал мировое сообщество осудить агрессию и сделать все, чтобы привлечь Иран к ответственности. Американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.

Утром 14 сентября произошел пожар на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.