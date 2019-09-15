Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Ирана назвал интервентами войска США в Сирии 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Роухани назвал интервентами войска США в Сирии
Фото: РИА Новости
Пребывание американских сил на территории Сирии без согласия правительства страны в Дамаске — интервенция. Об этом в воскресенье, 15 сентября, со ссылкой на президента Ирана Хасана Роухани сообщает телеканал Al Jazeera.
Роухани сделал это заявление перед своим визитом в Турцию, где 16 сентября состоится встреча глав России, Турции и Ирана. Кроме того, лидер Ирана призвал все страны региона оказать поддержку легитимному правительству Сирии.
По мнению Роухани, все нынешние конфликты, включая те, что происходят в Сирии и Йемене, должны быть разрешены при помощи переговоров и диалога между противоборствующими сторонами.
Ранее в воскресенье Министерство иностранных дел Ирана отвергло обвинения в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии, выдвинутые госсекретарем США Майком Помпео.
Помпео обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые поставки энергоносителей» и призвал мировое сообщество осудить агрессию и сделать все, чтобы привлечь Иран к ответственности. Американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.
Утром 14 сентября произошел пожар на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Одиночество в мегаполисе
Последние новости
Кремль отреагировал на атаку дронов в Саудовской Аравии Кремль отреагировал на атаку дронов в Саудовской Аравии В Германии заговорили о попытке вытеснить Россию с рынка газа В Германии заговорили о попытке вытеснить Россию с рынка газа Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Комментарии
Армия , Ближний Восток , США , Хасан Роухани , Линдси Грэм , Дамаск , Иран , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленскому пригрозили Холокостом
Зеленскому пригрозили Холокостом97
Сенатор посоветовал США «пошире смотреть» на Перл-Харбор
Сенатор посоветовал США «пошире смотреть» на Перл-Харбор15
В России сгорел построенный вместо сожженной часовни храм
В России сгорел построенный вместо сожженной часовни храм22
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»109
Названа возможная стоимость лечения Заворотнюк
Названа возможная стоимость лечения Заворотнюк119
Видео
Собчак продемонстрировала «вакханалию подарков»
00:47
Собчак продемонстрировала «вакханалию подарков»
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
00:20
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
Армия Войска
Заворотнюк впала в глубокую кому
02:15
Заворотнюк впала в глубокую кому
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение