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Киев потратит миллиарды долларов на оборону 

Рамблер + ещё 14 23 минуты назад
Киев намерен потратить 10 млрд долларов на армию и вооружение. Такая цифра фигурирует в проекте госбюджета на следующий год. Об этом сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова, передает ТАСС.
«Увеличение на безопасность и оборону, безусловно, в приоритете. Мы планируем выделить 245 800 000 000 гривен (около 10 млрд долларов) на разных распорядителей, которые вовлечены в безопасность и оборону» — сообщила Маркарова.
По ее словам, в бюджете появилась новая статья относительно средств, которые должны быть распределены Советом нацбезопасности Украины.
Сегодня правительство незалежной приняло проект бюджета на 2020 год и намерено передать его в парламент.
Армия , Видео , В мире , Войска , Украина , Киев
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