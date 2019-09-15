Киев потратит миллиарды долларов на оборону

Киев намерен потратить 10 млрд долларов на армию и вооружение. Такая цифра фигурирует в проекте госбюджета на следующий год. Об этом сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова, передает ТАСС.

«Увеличение на безопасность и оборону, безусловно, в приоритете. Мы планируем выделить 245 800 000 000 гривен (около 10 млрд долларов) на разных распорядителей, которые вовлечены в безопасность и оборону» — сообщила Маркарова.

По ее словам, в бюджете появилась новая статья относительно средств, которые должны быть распределены Советом нацбезопасности Украины.

Сегодня правительство незалежной приняло проект бюджета на 2020 год и намерено передать его в парламент.