Западные технологии ПВО провалили важнейший экзамен

Саудовская Аравия оказалась неспособна защитить свое главное богатство — гигантские залежи нефти и НПЗ — от полуграмотных боевиков. Какие системы ПВО защищали саудовцев — и главное, почему они оказались совершенно бессильны против ракет и БПЛА, собранных едва ли не на коленке? А ведь среди этих систем есть даже знаменитые американские «Пэтриоты».

Интересно, что уже в воскресенье в атаке на объекты в Саудовской Аравии обвинили Иран . Ожидаемо это сделали США , которые за любым обострением в Персидском заливе или около него тут же видят «иранский след». В субботнем же инциденте к этой обычной политической аргументации прибавился ещё один аргумент: мол, «босоногие хуситы» уж точно не могли столь прицельно атаковать нефтяные комплексы в Абкайке и Хурайсе. Так как это было для них «невозможным в принципе».

Масла в огонь подлили и фотографии повреждений комплексов: громадные нефтяные резервуары на Абкайке были поражены практически «в десяточку» — в каждом из них, общим числом в восемь, зияли ровные пробоины от попавших в них боевых частей крылатых ракет или дронов. Такое раньше любили публиковать только американцы, показывая успех своих крылатых «Томогавков», уничтоживших очередного «кровавого тирана».

Впрочем, за кадром остались менее афишируемые детали конфликтов последней четверти века. Уже позабылось, но американская система ПВО «Пэтриот» оказалась малоуспешной в деле защиты неба Саудовской Аравии и Израиля ещё во время Войны в Заливе 1991 года. Тогда самые современные на то время американские комплексы ПВО смогли обеспечить перехват лишь части старых советских баллистических ракет «Скад», которые применял Ирак . По разным данным, «Пэтриоты» смогли перехватить от 40 до 80% всех ракет, причём давалось это им с большим трудом — на каждый «Скад» приходилось тратить по 2-3 сверхдорогие противоракеты.

Ещё более чувствительный удар по западной системе ПВО Ирак нанёс во время операции 2003 года, когда США вторглись в Ирак с территории Кувейта . Тогда несколько «слепых», не снабжённых системами отслеживания рельефа или распознавания целей иракских крылатых ракет смогли войти в воздушное пространство Кувейта. Эти откровенные «самоделки» были произведены на базе старой советской крылатой ракеты П-15, разработки 1950-х годов — и, тем не менее, свободно пролетали в воздушное пространство Кувейта. Иракские изделия были очень «сырые» и практически не нанесли силам коалиции значимого ущерба — однако выяснилось, что их практически нечем сбивать! Причём такая ситуация сложилась на исключительно малой территории, буквально утыканной современными американскими комплексами ПВО, с многократным перекрытием наземными РЛС, под «зонтиком» самолетов ДРЛО и в присутствии сотен самолётов коалиции в небе Кувейта.

Интересно, что по итогам второй кампании в Заливе в США вышло сразу несколько аналитических работ, в которых всерьёз рассматривалась возможность создания «странами-изгоями» недорогих и простых крылатых ракет. В анализе сознательно ставился упор на использование такими странами общедоступных на мировом рынке технологий.

Исходя из этих работ, для создания современного блока наведения крылатой ракеты было достаточно простейшего GPS-приемника, 486 процессора (помните такой?), около 850 мегабайт памяти на жёсткомй диске и около 16 мегабайт оперативной памяти. При этом такой вычислительный блок мог как обеспечивать ведение ракеты по рельефу местности на основе данных GPS и радара, так и точное пикирование на цель, сигнатура которой задавалась с помощью оптического силуэта. Нетрудно понять, что сегодня такой функционал вполне можно реализовать на каком-нибудь контроллере Rapsberry Pi или Arduino, который за каких-то 35 долларов может сегодня купить себе любой желающий.

Но кто бы ни изготовил эти ракеты и БПЛА и какими бы качествами они ни обладали — важнейшим вопросом остается другой. А именно — что в этот момент делало ПВО Саудовской Аравии? Почему оно оказалось настолько бессильным?

Судя по всему, определённое влияние на успех атаки оказало и то, что объекты Абкайка и Хурайса находились в глубоком тылу по отношению к «горячей зоне» возле Йемена. Как следствие — пролёт крылатых ракет и дронов происходил вне зоны непосредственного внимания саудовского ПВО.

Всё дело в том, что саудовская ПВО стратегически прикрывает в основном два главных направления: северо-запад, где традиционно противником предполагается Израиль и северо-восток, со стороны Персидского залива, где соперниками Саудовской Аравии в рамках саудовской военной доктрины являются Иран и, с недавних пор — Катар.

Именно на этих двух границах сосредоточена большая часть современных комплексов ПВО «Пэтриот» (в основном в модификации РАС-2), которые поставлялись королевству Соединёнными Штатами.

Кроме того, батареи «Пэтриотов» прикрывают столицу Саудовской Аравии — город Эр-Рияд. Формально «Пэтриоты», расположенные в районе Эр-Рияда могут прикрывать «второй линией» и район нефтяных месторождений и нефтеперерабатывающих заводов, однако, опять-таки, эффективно они могут это делать при запусках ракет с территории Ирана или Катара, так как в этом случае они будут работать на встречных курсах с целями. В случае же запуска ракет или дронов с юго-запада, с территории Йемена, столичный район ПВО оказывается малоэффективным, так как ракеты ПВО приходится пускать «вдогонку» к ракетам противника.

При этом на деле оказалось, что направление на Йемен было прикрыто исключительно полевой ПВО, которая построена в Саудовской Аравии на комплексах «Шахин» (модернизированный французский ЗРК «Кроталь» с радиусом поражения лишь около 10 км). Эта система не смогла задержать пролёт крылатых ракет и дронов, которые, судя по всему, проникли в воздушное пространство королевства с огибанием достаточно сложного рельефа местности в этом районе.

«Заход с заднего двора» дал хуситам реальный шанс на поражение стратегических целей в Саудовской Аравии, пусть и при нескольких откровенных «ляпах» от ПВО Саудовской Аравии. Выяснилось, что хуситы и незримо стоящий за их спинами Тегеран вполне способны на асимметричные действия, которые уже нанесли Саудовской Аравии ущерб гораздо более серьёзный, нежели длящаяся партизанская по сути война с оккупантами в самом Йемене.

Судя по всему, «прозевали» заход в воздушное пространство Саудовской Аравии йеменских ракет и беспилотников и самолёты ДРЛО, которые теоретически могли засечь дроны и крылатые ракеты даже на небольшой высоте. Всего в распоряжении Саудовской Аравии находится 5 самолётов Е-3А АWACS, которые были поставлены королевству США в 1986-1987 годах. Однако они также в основном базируются на авиабазе имени принца Султана, в 80 километрах южнее Эр-Рияда, достаточно далеко от объектов, подвергшихся атаке и от возможного маршрута полёта ракет и беспилотников со стороны Йемена.

Ещё одним фактором провала ответа саудовской системы ПВО стало практически полное отсутствие ЗРК среднего радиуса действия (20-50 км). По сути, в этом сегменте у Саудовской Аравии на вооружении до сих пор стоит устаревший американский ЗРК MIM-23В «Усовершенствованный Хок».

Таким образом, если судить по результатам атаки, картина происходящего выглядит (причём в самом щадящем для саудовского ПВО сценарии) следующим образом. Стационарные радары саудовской системы ПВО и самолёты ДРЛО просто пропустили пуск ракет и запуск дронов с территории Йемена. Не помогла даже хвалёная система Peace Shild, в которую их столь старательно интегрировали американцы.

Если ракеты и были обнаружены — то уже на завершающем этапе своего полёта, в непосредственной близости от атакуемых объектов. Учитывая то, что часть обломком продемонстрирована в пустыне — какую-то часть, возможно, удалось сбить ЗРК среднего и малого радиуса действия, однако большая часть ракет и дронов хуситов успешно поразили цели. Кроме того, вероятным выглядит и предположение о том, что от хуситов просто не ждали столь спланированной и мощной атаки, считая, что они продолжат безуспешные атаки Эр-Рияда старыми баллистическими ракетами — или будут использовать ракетное вооружение на поле боя, в непосредственной близости от Йемена или даже на его территории.

Для других же стран эпизод с нападениями на Абкайк и Хурайс выглядит очередным предупреждением:

в современном мире даже высокотехнологичное оружие уже отнюдь не является «эксклюзивом» мировых держав, а всё больше доступно всем желающим. А любая система ПВО — это не просто набор средств обнаружения и поражения, но и цельная концепция защиты воздушного пространства страны.

На сегодняшний день система ПВО Саудовской Аравии представляет из себя пёстрый набор, в котором более-менее современные системы, такие как ЗРК «Пэтриот», сочетаются с откровенно устаревшими, такими как «Шахин» или «Усовершенствовванный Хок», родом ещё из начала 1970-х годов. Как показывает опыт соседней Турции, США крайне неохотно поставляет даже своим союзникам современные системы ПВО, предпочитая зарабатывать деньги на перепродаже им оборудования, снимаемого с вооружения в самих Соединённых Штатах.

В силу этого, не исключено, что поставка С-400, ЗРК «Бук» или ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» могла бы радикально усилить ПВО Саудовской Аравии. Однако, скорее всего, такой вопрос можно решить только в случае изменения внешней политики королевства — в том числе и в наболевшем вопросе Йемена.