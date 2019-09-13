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Российские сверхзвуковые «Ониксы» улучшат 

Lenta.ru + ещё 3 32 минуты назад
Российские сверхзвуковые «Ониксы» улучшат
Фото: Boevaya mashina / Wikimedia
Сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» среднего радиуса действия усовершенствуют, сообщили ТАСС в реутовском «Научно-производственном объединении машиностроения» («НПО машиностроения»).
«Да, мы предложили улучшить летные характеристики ракет "Оникс" для повышения эффективности этого противокорабельного комплекса», — сказали в НПО. Конкретные характеристики изделия, подлежащие изменению, не уточняются.
В мае гендиректор — генеральный конструктор «НПО машиностроения» Александр Леонов заявил, что российские сверхзвуковые крылатые ракеты планируется усовершенствовать путем увеличения их дальности полета и скорости.
Разработка противокорабельного комплекса П-800 «Оникс» началась в 1982 году. На вооружение система принята в 2002 году. В настоящее время максимальная дальность поражения ракеты П-800 «Оникс» составляет 300 километров, тогда как скорость полета (на большой высоте) не превышает 2,5 числа Маха.
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Комментарии
Армия , Оружие , Александр Леонов , ИТАР-ТАСС
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