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В США сообщили, что Россия потеряла военный спутник-инспектор 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Российский военный спутник упал
Фото: NASA
Запущенный в 2017 году спутник-инспектор Минобороны России "Космос-2521" сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command), распространяемых специализированными сайтами.
Аппарат сошел с орбиты в четверг. Последний раз спутник был зафиксирован средствами наблюдения в ночь на 12 сентября. Тогда апогей орбиты спутника составлял 126 км, перигей — 113 км. После этого средства космического наблюдения Командования больше не обнаружили аппарат на орбите.
Ранее США засекли несколько новых маневров аппарата "Космос-2521".
Спутник "Космос-2521", способный выполнять орбитальные маневры в десятки и сотни километров, по данным ресурса Space-track.org, был запущен 23 июня 2017 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1в" в составе аппарата "Космос-2519", от которого позднее отделился на орбите. Минобороны РФ тогда официально заявило об этом старте, однако в сообщении ведомства речь шла только об аппарате "Космос-2519".
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Комментарии16
Армия , Наука и техника , Министерство обороны , США
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