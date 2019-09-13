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В Хабаровске военнослужащего наказали за угрозу взорвать штаб 

Российская Газета + ещё 1 29 минут назад
Военнослужащего наказали за угрозу взорвать штаб
Фото: ТАСС
К штрафу в 100 тысяч рублей приговорил Краснореченский гарнизонный военный суд бывшего сержанта одной из хабаровских воинских частей за установку фальшивого взрывного устройства у штаба части.
Молодого человека признали виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Контрактник сделал муляж самостоятельно. Оставил его у входа в здание, а после позвонил оперативному дежурному и заявил, что штаб заминирован.
"Военнослужащий уволен из рядов Вооруженных сил РФ", — сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Восточному военному округу.
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Армия , Войска , Происшествия , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Хабаровск
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