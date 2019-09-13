В Хабаровске военнослужащего наказали за угрозу взорвать штаб

К штрафу в 100 тысяч рублей приговорил Краснореченский гарнизонный военный суд бывшего сержанта одной из хабаровских воинских частей за установку фальшивого взрывного устройства у штаба части.

Молодого человека признали виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Контрактник сделал муляж самостоятельно. Оставил его у входа в здание, а после позвонил оперативному дежурному и заявил, что штаб заминирован.