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США решили оказать Украине военную помощь на 140 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
США дадут Украине 140 млн долларов на военные расходы
Фото: РИА Новости
США закончили пересмотр программ военной помощи Украине, об этом сообщил Госдепартамент страны.
Соединенные Штаты решили дать украинской стороне военную помощь в размере около 140 млн долларов по итогам пересмотра, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает ТАСС.
«Мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно 140 млн долларов в качестве содействия в области безопасности Украине», — пояснил он.
Ранее сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что Конгресс США восстановит предоставление Украине финансовой помощи в размере 250 млн долларов, если президент Дональд Трамп примет решение о ее блокировке.
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Армия , Войска , Оружие , США , Украина , Рон Джонсон , Дональд Трамп , Госдеп США , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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