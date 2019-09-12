«Готовимся к войне»: Польша вооружится против России

США продадут Польше 32 истребителя F-35

Госдепартамент США заявил, что одобрил продажу Польше 32 истребителей Lockheed Martin F-35 на сумму $6,5 млрд По словам представителя Госдепартамента, эта продажа увеличит вклад Польши в НАТО и уменьшит зависимость страны от российского оборудования, передает Reuters.

Румынии, Испании и В апреле Пентагон заявил конгрессу, что рассматривает возможность продажи самолетов также Греции Сингапуру . Тогда же США начали процесс исключения Турции из многонациональной программы F-35 после того, как Анкара заявила, что продолжит закупку российской системы противовоздушной обороны С-400, которая, по словам представителей НАТО, несовместима с F-35.

Неделей ранее глава правящей партии республики «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что Польша «хочет мира», но «готовится к войне». Он уточнил, что изначально на территории Польши не планировалось постоянное присутствие американских войск в рамках НАТО, но геополитическая ситуация и политика Москвы последних лет «привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности США».

«Это было предметом наших усилий. В конце концов, у нас есть войска, состоящие из солдат из разных стран», — подчеркнул Качиньский.

По его словам, это положительно сказалось на оснащении польской армии, которая «начала вооружаться и стала способной бороться с трудным противником».

«Если мы думаем об обороне, то мы всегда говорим о том, что другие защищают того, кто сам умеет защищаться. И отсюда наши усилия, чтобы укрепить наши вооруженные силы, расширить и, прежде всего, лучше их вооружить», — пояснил политик.

Польша и США в конце прошлого месяца договорились о том, что на территории республики появятся шесть новых мест размещения американских войск, сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак.