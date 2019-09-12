На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам . Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Официальная передача оружия проходила при участии руководства силовых ведомств и командования добровольческих подразделений. Безопасность обеспечивали следователи и работники взрывотехнической службы.

В передаче оружия участвовали военнослужащие батальонов им. Шейха Мансура, ОУН (организация запрещена в России ) и 8-го батальона Украинской добровольческой армии.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил бойцов за службу и отметил, что переданное оружие «будет служить предоставлению отпора вооруженной агрессии РФ и защиты страны».

С начала боевых действий в Донбассе на Украине в качестве поддержки регулярной армии действовали добровольческие батальоны (полный список в сентябре прошлого года составляло «Слово и дело»), созданные на базе Министерства обороны и Национальной гвардии. В ноябре 2014 глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал реформу, в рамках которой часть добровольческих формирований войдет в состав новых сил спецназначения МВД.