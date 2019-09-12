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Спецназовца ФСБ отказались накормить в Сирии 

Lenta.ru 53 минуты назад
Спецназовца ФСБ отказались кормить в Сирии
Фото: РИА Новости
Пятигорский гарнизонный военный суд отказал в удовлетворении иска спецназовцу ФСБ России Юрию Писаренко, который требовал выплатить компенсацию за выполнение задач в Сирии, связанных с риском для жизни, и выдать положенный паек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Писаренко служит по контракту в военной части, которая входит в перечень ФСБ России для участия в контртеррористических операциях. Его дважды отправляли в Сирию. По возвращении он узнал, что за командировку в Арабскую республику положена компенсация за риск в размере двух процентов от оклада. Помимо этого служащим частей из перечня ФСБ должны выдавать продовольственный паек в ходе военных действий и по месту постоянной службы.
Командование части отказалось выплатить Писаренко положенную компенсацию за риск и обеспечить его пайком. В части заявили, что надбавка за риск выплачивается в течение месяца после возвращения из Сирии, а спецназовец подал иск спустя три месяца. При этом его начальство не сообщало ему о положенных льготах. Писаренко узнал об этом со слов сослуживцев.
Не согласились в части и с требованием обеспечить спецназовца пайком. Командование утверждает, что право на его получение имеют только служащие по контракту за пределами России, в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. А Писаренко не относится ни к одной из этих категорий военных.
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Армия , Войска , ФСБ , Сирия
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