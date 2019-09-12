Латвия обратилась к России с призывом

Латвия посчитала военные учения России недостаточно открытыми

Российские военные учения должны стать более открытыми, заявил госсекретарь минобороны Латвии Янис Гарисонс.

Обсуждая возможные шаги для «снижения напряженности» после событий на Украине и в Крыму , Гарисонс сказал, что российская сторона «должна быть гораздо более открытой в плане военных учений» для НАТО . По его словам, «есть и другие вещи», передает ТАСС.

Гарисонс отметил, что между двумя странами «никакие каналы не закрывались». В частности, контакты продолжаются по линии внешнеполитических ведомств.

Его спросили, будет ли в регионе развернута дополнительная инфраструктура НАТО. Госсекретарь минобороны Латвии ответил, что таких «обсуждений не было».