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Латвия посчитала военные учения России недостаточно открытыми 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Латвия обратилась к России с призывом
Фото: ТАСС
Российские военные учения должны стать более открытыми, заявил госсекретарь минобороны Латвии Янис Гарисонс.
Обсуждая возможные шаги для «снижения напряженности» после событий на Украине и в Крыму, Гарисонс сказал, что российская сторона «должна быть гораздо более открытой в плане военных учений» для НАТО. По его словам, «есть и другие вещи», передает ТАСС.
Гарисонс отметил, что между двумя странами «никакие каналы не закрывались». В частности, контакты продолжаются по линии внешнеполитических ведомств.
Его спросили, будет ли в регионе развернута дополнительная инфраструктура НАТО. Госсекретарь минобороны Латвии ответил, что таких «обсуждений не было».
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , НАТО , ИТАР-ТАСС , Латвия
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