Меркель не хочет содержать армию Трампа

Канцлер Германии не в первый раз, но всё настойчивее требует перестать кормить чужих солдат и подумать о своих.

Тревожный для Вашингтона сигнал прозвучал в Бундестаге , где шло обсуждение бюджета Германии на следующий год. Когда зашла речь о военных расходах, Ангела Меркель заявила, что система времён «холодной войны», когда европейские страны надеялись на автоматическую защиту со стороны США от всех внешних угроз — больше не работает.

“Больше нет автоматизма в том, что они (Соединённые Штаты), как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы”, — пояснила канцлер, добавив, что европейцам следует самим о себе позаботиться.

Меркель заметила, что расклад сил в мире меняется глобально, а потому Европе следует внимательнее отнестись с происходящим переменам.

За громкими фразами, часто преследующими лишь цель увеличения бюджетных расходов, на этот раз скрывается желание изменить конечного получателя средств из государственной казны.

И этот звонок не могут проигнорировать ни в Вашингтоне ни в Брюсселе, где располагается штаб-квартира НАТО

Впрочем, возмущение в НАТО имеет свои корни в том же Вашингтоне, а в конечном итоге — в оборонно-промышленном комплексе США.

Ещё недавно казалось, что Европа потерпела одно из самых сокрушительных, но при этом и самых незаметных, поражений в новейшей истории, когда США бесцеремонно вторглись на «территорию государственных бюджетов» европейских стран.

Трамп потребовал беспрекословного выделения на нужды обороны 2 процентов от ВВП каждой страны, входящей в НАТО.

Фактически, каждое из государств должно было признать, что утрачивает суверенитет в пользу США (пусть и в объёме двух процентов, но лиха беда начало) над распределением собственных бюджетных средств.

Вряд ли Меркель удастся всё изменить в одночасье, тем более, что идея некой общеевропейской армии (читай — армии без США) витает в воздухе уже не один год. Но военные корпорации США так просто от постоянных источников доходов не отказываются.

Примером может служить хотя бы последнеезаявлепие лоббистов в Конгрессе США . Сенатор Рон Джонсон , хоть и республиканец как Трамп, но выступил с заявлением, что если президент не разблокирует очередной транш финансовых средств для предоставления военной помощи Украине, то Конгресс сделает это и без главы Белого дома.

Так что, вставать на пути денежного потока, питающего ВПК крупнейшей военной державы мира — задача неблагодарная.