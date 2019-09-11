Около 1,5 тысяч артиллеристов провели тренировку

Около 1,5 тысяч российских артиллеристов провели тренировку

Около 1,5 тыс. российских артиллеристов провели тренировку на четырёх полигонах, сообщает телеканал «Звезда». Она закрывала программу полевых сборов.

К учениям привлекли 600 единиц техники, в том числе самоходные гаубицы «Мста-С» и буксируемые «Мста-Б», 120-миллиметровые миномёты «Сани», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» и системы «Торнадо».

Огонь вели одновременно, чтобы отработать слаженность действий расчётов.

Во время стрельб использовались современные средства оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».