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Около 1,5 тысяч российских артиллеристов провели тренировку 

RT на русском 39 минут назад
Около 1,5 тысяч артиллеристов провели тренировку
Фото: РИА Новости
Около 1,5 тыс. российских артиллеристов провели тренировку на четырёх полигонах, сообщает телеканал «Звезда». Она закрывала программу полевых сборов.
К учениям привлекли 600 единиц техники, в том числе самоходные гаубицы «Мста-С» и буксируемые «Мста-Б», 120-миллиметровые миномёты «Сани», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» и системы «Торнадо».
Огонь вели одновременно, чтобы отработать слаженность действий расчётов.
Во время стрельб использовались современные средства оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».
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Армия , Войска , ТК "Звезда"
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