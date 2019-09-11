F-35 спрячется от вражеских радаров за фольгой

Малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 получит новые дипольные отражатели ARM-210, что позволит самолёту эффективнее избегать обнаружения вражескими радарами.

Дипольные отражатели представляют собой один из видов пассивной ложной цели для противодействия радиолокационным системам наведения, обнаружения, целеуказания и управления оружием, и являются эффективным средством радиоэлектронного подавления. Дипольный отражатель — это полоска из обычной фольги, металлизированной бумаги или металлизированного стекловолокна.

Чтобы успешно отражать сигнал, такие изделия должны иметь длину около половины длины волны, излучаемой радиолокационной станцией. В следующем году ВВС США собираются внедрить новую систему радиоэлектронного подавления на дипольных отражателях ARM-210 в состав комплекса противодействия истребителя малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35А.

Дипольные отражатели, которые являются одним из основных мер противодействия на многих других боевых самолётах, до сих пор отсутствовали у F-35. В настоящее время они проходят эксплуатационные испытания на модификации F-35A и поступят в распоряжение ВВС США в 2020 году. Правда, неизвестно, коснётся ли оснащение ARM-210 истребителей F-35B для корпуса морской пехоты и F-35C для военно-морских сил.

К последним двум версиям у военных как раз были претензии: при полёте на сверхзвуковой скорости они способны сохранять малозаметность лишь в течение короткого промежутка времени, в противном случае самолёт рискует получить структурные разрушения и утратить малозаметность. Инженеры описывают проблему как пузырение и вздутие малозаметного покрытия и тепловое повреждение структурных элементов планера.