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F-35 спрячется от вражеских радаров за фольгой 

Популярная механика 2 часа назад
F-35 спрячется от вражеских радаров за фольгой
Фото: Популярная механика
Малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 получит новые дипольные отражатели ARM-210, что позволит самолёту эффективнее избегать обнаружения вражескими радарами.
Дипольные отражатели представляют собой один из видов пассивной ложной цели для противодействия радиолокационным системам наведения, обнаружения, целеуказания и управления оружием, и являются эффективным средством радиоэлектронного подавления. Дипольный отражатель — это полоска из обычной фольги, металлизированной бумаги или металлизированного стекловолокна.
Чтобы успешно отражать сигнал, такие изделия должны иметь длину около половины длины волны, излучаемой радиолокационной станцией. В следующем году ВВС США собираются внедрить новую систему радиоэлектронного подавления на дипольных отражателях ARM-210 в состав комплекса противодействия истребителя малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35А.
Дипольные отражатели, которые являются одним из основных мер противодействия на многих других боевых самолётах, до сих пор отсутствовали у F-35. В настоящее время они проходят эксплуатационные испытания на модификации F-35A и поступят в распоряжение ВВС США в 2020 году. Правда, неизвестно, коснётся ли оснащение ARM-210 истребителей F-35B для корпуса морской пехоты и F-35C для военно-морских сил.
К последним двум версиям у военных как раз были претензии: при полёте на сверхзвуковой скорости они способны сохранять малозаметность лишь в течение короткого промежутка времени, в противном случае самолёт рискует получить структурные разрушения и утратить малозаметность. Инженеры описывают проблему как пузырение и вздутие малозаметного покрытия и тепловое повреждение структурных элементов планера.
Куратор программы F-35 в Министерстве обороны США отметил, что подобные проблемы с истребителем якобы могут проявляться лишь в небольшом числе случаев, а ответственный за истребитель в компании Lockheed Martin заявил, что неполадки ограничиваются самыми экстремальными условиями летных испытаний, которые вряд ли будут воспроизведены при реальной эксплуатации.
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Армия , Оружие , Пентагон
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