США ждут от России новую военную доктрину

Американцы ждут новую российскую военную доктрину в 2020 году

Обозреватель издания War on the Rocks рассказал, почему пришло время для обновленной военной доктрины России и что от нее можно ожидать. Подробнее в материале НСН.

США предполагают, что в ближайшем будущем Россия обновит свою военную доктрину. Обозреватель издания War on the Rocks Дара Массикот пишет, что есть несколько причин, почему она должна быть издана в 2020 году.

«Есть несколько причин, по которым российские военные могут выпустить обновленную доктрину в следующем году: 2020 год уже давно стал ориентиром для российских военных планировщиков, восприятие российской угрозы укрепилось в отношении Соединенных Штатов, и Россия, похоже, вступает в цикл обновления нескольких документов по стратегии национальной безопасности», — цитирует спецкор НСН публикацию War on the Rocks.

В новой доктрине автор материала советует присмотреться к небольшим изменениям, которые могут отражать перестановку в приоритетах на будущее. Так, например, отмечает автор, в доктрину 2014 года впервые были включены внутренние угрозы, и с тех пор Россия обновила законодательные отношения между армией и внутренними службами безопасности, а также объединила несколько служб в Росгвардию . Основываясь на заявлениях руководства страны, модернизации сил и последних военных операциях, обозреватель предсказывает, что в военной доктрине России от 2020 года сохранится акцент на невоенных мерах до и во время военного конфликта, а также на стратегиях «активной обороны» и ограниченных действий. Более того, по мнению журналиста, в обновленной доктрине будет расписана растущая роль частных военных компаний и непростое будущее контроля над ядерным вооружением. При этом от российской политики использования ядерного оружия перемен не ожидается.

Также автор считает, что российская военная доктрина 2020 года определит роль новых классов оружия, таких как гиперзвуковых ракет, и искусственного интеллекта и робототехники.

«Пересмотренная доктрина и стратегия национальной безопасности почти наверняка будут включать косвенную критику американских стратегических документов, которые руководство обороны недавно переориентировало на конкуренцию великих держав. В пересмотренной доктрине эта критика может выглядеть как косвенные ссылки в категории угроз «военная опасность» как заявления, описывающие доминирующие державы, содержащие восходящие державы, со смесью политических, экономических, информационных и военных инструментов. Исходя из прошлых формулировок, было бы удивительно, если бы в доктрине содержались резкие обвинения, подобные тем, которые в последнее время выдвигались некоторыми военными лидерами, например, обвинение Соединенных Штатов в попытке «контролировать Россию и, в конечном итоге, мир»», — цитирует спецкор НСН публикацию.

Валерия Герасимова. Автор добавляет, что при этом Соединенные Штаты или НАТО скорее всего не будут обозначены как «военная угроза», что является высшей категорией угрозы. Обозреватель также обращает внимание на определенное наследство начальника Генштаба ВС РФ

«Обновленная военная доктрина в 2020 году, скорее всего, станет последней доктриной, которую Герасимов утвердит в качестве начальника Генерального штаба, поскольку он занимал эту должность почти семь лет. Если следующей доктриной действительно станет лебединая песня Герасимова, он может оставить свой след в будущем направлении военной стратегии России в течение следующего десятилетия», — передает спецкор НСН выдержки из статьи американского издания.