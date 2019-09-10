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Европол выявил участие кавказских боевиков в конфликте на востоке Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Европейские правоохранительные структуры фиксировали случаи участия боевиков, которые могли побывать в зонах боевых действий на территории Ирака и Сирии, в конфликте на востоке Украины, говорится в документе полицейского агентства ЕС Европол.
В докладе, посвященном террористическим угрозам в 2018 году, утверждается, что, по данным австрийских властей, «по меньшей мере два боевика, выходцев с Северного Кавказа, отправились в зону конфликта на востоке Украины, где они воевали на украинской стороне», передает РИА «Новости».
Австрия также предоставила данные, согласно которым 40 процентов от общего числа боевиков с австрийскими документами, которые могли побывать в зонах боевых действий, являлись выходцами с Северного Кавказа.
В документе отмечается, что число европейских боевиков, выезжающих или пытающихся выехать в зоны конфликта, в 2018 году «продолжало сокращаться и было очень низким», при этом фиксировались отдельные попытки боевиков выехать в иные, чем в Сирии и Ираке, зоны конфликтов.
Напомним, в России в 2018 году ликвидировали 65 террористов.
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Армия , Видео , В мире , Конфликты , Украина , РИА Новости , Ирак , Сирия
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