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Россия создала замену украинским корабельным двигателям 

BFM.RU 1 час назад
РФ создала замену украинским корабельным двигателям
Фото: РИА Новости
Объединенная двигателестроительная корпорация создала линейку двигателей для кораблей ВМФ вместо украинских силовых установок, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.
«ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для Военно-Морского Флота России от 8 тысяч до 25 тысяч лошадиных сил. Это двигатели семейства М70 как для кораблей класса «Зубр» и «Мурена» на воздушных подушках, так и очень ожидаемый двигатель М90ФР для кораблей проектов 22350 и 20386», — сказал он.
Корабли проектов 22350 и 20386 — это проекты российские боевых надводных кораблей дальней и ближней морских зон (многоцелевые фрегаты и корветы).
После разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной Россия столкнулась с проблемой обеспечения своих боевых кораблей газотурбинными двигателями.
Так, приостановили строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, силовые установки для которых делало украинское предприятие «Зоря-Машпроект».
Впоследствии было принято решение освоить и начать производство отечественных газотурбинных установок на рыбинском заводе «ОДК-Сатурн».
С 2014 по 2017 годы на мощностях «Сатурна» велись опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам М90ФР (мощностью 27 500 лошадиных сил), «Агрегат-ДКВП» (мощностью 10 000 лошадиных сил) и М70ФРУ-Р2.
Как заявлял в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия Виктор Поляков, первыми российские газотурбинные двигатели получат фрегаты проекта 22350.
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Комментарии
Армия , Виктор Поляков , Министерство обороны , Объединенная двигателестроительная корпорация , РИА Новости
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