РФ создала замену украинским корабельным двигателям

Россия создала замену украинским корабельным двигателям

Объединенная двигателестроительная корпорация создала линейку двигателей для кораблей ВМФ вместо украинских силовых установок, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

«ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для Военно-Морского Флота России от 8 тысяч до 25 тысяч лошадиных сил. Это двигатели семейства М70 как для кораблей класса «Зубр» и «Мурена» на воздушных подушках, так и очень ожидаемый двигатель М90ФР для кораблей проектов 22350 и 20386», — сказал он.

Корабли проектов 22350 и 20386 — это проекты российские боевых надводных кораблей дальней и ближней морских зон (многоцелевые фрегаты и корветы).

После разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной Россия столкнулась с проблемой обеспечения своих боевых кораблей газотурбинными двигателями.

Так, приостановили строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, силовые установки для которых делало украинское предприятие «Зоря-Машпроект».

Впоследствии было принято решение освоить и начать производство отечественных газотурбинных установок на рыбинском заводе «ОДК-Сатурн».

С 2014 по 2017 годы на мощностях «Сатурна» велись опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам М90ФР (мощностью 27 500 лошадиных сил), «Агрегат-ДКВП» (мощностью 10 000 лошадиных сил) и М70ФРУ-Р2.