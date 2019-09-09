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В США раскрыли выгоду от размещения военных баз в Польше 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
В США раскрыли выгоду от размещения баз в Польше
Фото: Reuters
США могут следить за Россией благодаря размещению своих военных баз в Польше, уверен военный эксперт Дэн Гуре.
По его мнению, Польша становится «главным членом НАТО», который принимает меры для «сдерживания российской военной угрозы». С географической точки зрения Польша — самое удобное место для НАТО, чтобы противодействовать России, пишет Гуре в журнале The National Interest.
Как отмечает эксперт, Варшава сейчас активно наращивает сотрудничество с США, вкладывает деньги в оборону, модернизирует и увеличивает численность армии, передает ИноТВ.
По мнению политолога, в случае нападения России на Украину, НАТО будет отвечать именно с территории Польши.
«Польша все это понимает, поэтому на 30% увеличила численность армии. Кроме того, там создают силы наземной обороны, которые будут противодействовать российскому десанту и спецназу», — отмечает издание.
Также до 2026 года страна планирует потратить около 50 млрд доларов на покупку истребителей, беспилотников, десантных вертолетов, ракет ближнего радиуса действия, подлодок и на кибербезопасность.
В дальнейшем Вашингтон может разместить в Польше системы ПВО и ПРО, а также самолеты пятого поколения и орудия, способные бить на дальние дистанции, подчеркивает Гуре.
Кроме того, в настоящее время Польша активно призывает к увеличению числа военных США на своей территории.
«Для США это тем более удобно, ведь дополнительные расходы Польша берет на себя. А благодаря такому усилению, Штаты смогут собирать разведданные по поводу действий России и изучать территории, которые способны превратиться в поле боя», — отмечает эксперт.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Россия якобы желает разрушить партнерские отношения Вашингтона и Варшавы.
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Комментарии
Армия , Войска , Майк Пенс , НАТО , The National Interest , Варшава , Польша , США
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