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Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию 

Lenta.ru 35 минут назад
Вооруженные силы Дании отправят солдат в Сирию, чтобы помочь коалиции, возглавляемой США, воевать с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Об этом со ссылкой на представителя министерства обороны США Джонатана Хоффмана сообщает Al-Masdar News.
«Соединенные Штаты приветствуют сообщение правительства Дании об отправке военных в Сирию.
Наши датские партнеры будут сотрудничать с оставшимися на северо-востоке Сирии силами США, чтобы поддерживать безопасность и стабильность в регионе», — цитирует издание его слова.
Как сообщается на сайте датского министерства обороны, пока помощь международной коалиции сведется к отправке 14 военных медиков на военную базу в Сирии. Также власти страны рассматривают возможность отправить часть своего флота в Ормузский пролив.
Действия датских властей последовали за высказываниями президента США Дональда Трампа: в конце августа он в Twitter уличал Данию в том, что она тратит всего 1,35 процента ВВП на оборону вместо 2 процентов, требуемых от государств-членов НАТО.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.
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Армия , Видео , Войска , Конфликты , Башар Асад , Дональд Трамп , ЕС , Пентагон , Исламское государство , НАТО , Дания , Сирия , США
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