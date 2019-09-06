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США запустили баллистические ракеты с подлодки 

Рамблер + ещё 2 45 минут назад
Американские военные провели тестовый запуск четырёх баллистических межконтинентальных ракет Trident II D5 с подлодки USS Nebraska, сообщает RT со ссылкой на информацию от представителей Стратегического командования США.
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По данным издания, две ракеты были запущены 4 сентября, ещё две — 6 сентября. Все снаряды были с невооруженной головной частью.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты перебросили в Европу ещё один бомбардировщик, способный нести на себе ядерное оружие и крылатые ракеты. Речь идёт о Boeing B-52H Stratofortress. Американский самолёт приземлился в Великобритании 5 сентября. При этом сообщается, что на британскую авиабазу прибыли также лётчики-резервисты, которые примут участие учениях Ample Strike 19 и Cobra Warrior, а также покажут своё мастерство на авиашоу в Чехии.
Несколько дней назад на британской авиабазе уже приземлились три стратегических бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit, а в марте 2019 года состоялась переброска сразу шести американских бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.
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Армия , Видео , Оружие , Boeing , США
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