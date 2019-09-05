Минобороны выступило с заявлением

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Минобороны опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Информация о гибели троих российских военных в Сирии и ранении еще двоих не соответствует действительности. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
"Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации "Идлиб" не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности", — сообщили в министерстве.
Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщила, что в среду, 4 сентября, около 22:00 по местному времени в районе населенного пункта Джурин (зона деэсклации "Идлиб") в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли трое офицеров Вооруженных сил России, еще двое получили ранения. По данным источника газеты, группа из восьми бойцов не пересекая линию конфликта двигалась в опорный пункт. За 30 метров до наблюдательного поста произошло два взрыва мин.
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