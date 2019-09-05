Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России , дежурящие у берегов Сирии , из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных. Это не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в 4-й отдельной бригаде подлодок Черноморского флота.

Речь идет о подлодках «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», вооруженных, в частности, крылатыми ракетами «Калибр».

Дизель-электрические подлодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», построенные по проекту 636.3 «Варшавянка», — одни из новейших субмарин ВМФ России. Они были введены в строй в 2014–2015 годах.