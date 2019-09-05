Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские подлодки вышли из строя в Сирии 

Lenta.ru 40 минут назад
Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных. Это не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в 4-й отдельной бригаде подлодок Черноморского флота.
Речь идет о подлодках «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», вооруженных, в частности, крылатыми ракетами «Калибр».
В Минобороны России отказались прокомментировать «Ленте.ру» эту информацию.
Дизель-электрические подлодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», построенные по проекту 636.3 «Варшавянка», — одни из новейших субмарин ВМФ России. Они были введены в строй в 2014–2015 годах.
Последние новости
Сирийские боевики сообщили об убийстве российских спецназовцев Сирийские боевики сообщили об убийстве российских спецназовцев Разбился вертолет Минобороны России Разбился вертолет Минобороны России Медведчук раскрыл подробности обмена заключенными между Россией и Украиной Медведчук раскрыл подробности обмена заключенными между Россией и Украиной
Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , Lenta.ru , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина крушения Ми-8
Названа причина крушения Ми-81
Появилось фото с места крушения Ми-8
Появилось фото с места крушения Ми-8
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне116
Ми-8 упал в Саратовской области
Ми-8 упал в Саратовской области99
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты10
Видео
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес Другое
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17
01:36
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17
В мире
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
00:52
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
В мире Статьи
Жена Гафта рассказала о его состоянии
00:27
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
00:32
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
Происшествия
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение