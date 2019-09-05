«Мы — морское государство»: Украина придумала, где взять флот

Украина должна заменить свой «москитный флот» американскими фрегатами, чтобы стать «субъектом геополитики», заявил генерал-лейтенант ВСУ, экс-замначальника главного управления разведки минобороны страны Юрий Радковец. Удастся ли Украине воссоздать ВМСУ, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок

«Мы уже забыли, что мы морское государство. Мы уже сторонники какой-то концепции «москитного флота». Украина — это морское государство. Не эта политика «москитного флота» должна быть», — заявил на прошедшей в Киеве конференции генерал-лейтенант ВСУ, экс-заместитель начальника управления разведки минобороны Украины Юрий Радковец.

По его словам, Украина должна иметь полноценные военно-морские силы.

«Не будем говорить, как их создавать. Дорого, хлопотно, но пути есть — это брать фрегаты у американцев», — цитирует РИА «Новости» слова генерал-лейтенанта.

На Украине неоднократно заявляли о планах создания «москитных сил», призванных стать ударным потенциалом для флота. По словам командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко, основой такого потенциала станут новые катера, которые разрабатываются в стране.

В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств, отмечает РИА «Новости». При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году.

Кроме того, ранее США направили Украине предложение передать списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко

«Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Perry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах», — сказал он.

Сейчас украинские ВМС прорабатывают этот вопрос с учетом состояния кораблей и стоимости их обслуживания. По словам Воронченко, эксплуатация такого фрегата ежегодно обходится примерно в $25 млн В октябре прошлого года СМИ сообщали, что Украина может получить американские фрегаты в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества.

Для начала отметим, что в своем современном состоянии Украина действительно не может строить крупные надводные корабли. Имеющиеся кораблестроительные мощности в упадке, налицо острая кадровая проблема, к тому же банально нет денег, и более того — на Украине нет ни одного предприятия, которое способно было бы создать БИУС — боевую информационно-управляющую систему.

Без нее современный корабль — набор металлоконструкций. Более того, боевой корабль сегодня настолько напичкан разного рода электроникой, что даже возникает необходимость в некоем системном интеграторе, который завяжет всю эту технику в стройную и работоспособную систему. Ничего подобного на Украине сегодня нет, и в исторически обозримый срок не появится. У нас БИУС называют и так — интегрированные системы боевого управления кораблей и подводных лодок (ИСБУ).

Есть смысл поставить вопрос и так — а были ли в современной истории прецеденты создания военно-морских сил государства исключительно за счет передачи иностранной помощи и вооружения.

Такой опыт имелся у Советского Союза, который поставил в конце 1950-х годов Индонезии около 100 боевых и вспомогательных кораблей и судов, в том числе даже крейсер проекта 68-бис «Орджоникидзе» (переименованный в Джакарте в «Ириан»), 6 эсминцев, 4 сторожевых корабля, 12 подводных лодок, 12 ракетных и 12 торпедных катеров, 10 базовых тральщиков. По большому счету, за счет советской помощи Джакарта создала вполне современный по тем меркам флот.

Кроме того, Индонезии были переданы дальние бомбардировщики Ту-16КС, вооруженные противокорабельными крылатыми ракетами КС-1. Всего до конца 1962 года было поставлено 25 таких машин (кроме Египта, Ту-16 не передавались больше никому). Из СССР также поставлялись истребители МиГ-19Ф, МиГ-21Ф-13, транспортные Ан-12, вертолеты Ми-4 и Ми-6.

Всего Советский Союз предоставил Индонезии вооружений и боевой техники на сумму более $1 млрд (и это, заметим, в ценах того времени, сегодня эту цифру надо умножать как минимум на десять, если не больше). Все это было продано тогдашним лидером СССР Никитой Хрущевым в Индонезию за бесценок, а в большинстве случаев — просто подарено «индонезийским товарищам».

Если подобные шаги мог себе позволить относительно небогатый Советский Союз, то Соединенным Штатам воссоздать на Черном море боеспособные военно-морские силы Украины не составит большого труда.

К слову, фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» не такие уж и старые корабли. Серия из 51 корабля была построена в США в период с 1977 по 1989 годы. Еще 20 кораблей были построены по лицензии в Австралии, Испании и на Тайване. Кратко тактико-технические характеристики «Оливера Перри» выглядят следующим образом: водоизмещение — 4200 т; длина — от 135 до 138 м в зависимости от версии; двигатели — 2 × General Electric LM2500-30 gas turbines; максимальная скорость — 29 узлов; дальность плавания — 4500-5000 миль. Вооружение: артиллерия 1×1 — 76-мм OTO Melara, зенитная артиллерия 1х 20-мм Phalanx CIWS, ракетное вооружение — 4 ракеты RGM-84 «Harpoon», 1 ПУ Mk13, 36 ракет SM-1; 1-2 вертолета; экипаж — 219 человек.

В целом, американские фрегаты выглядят весьма неплохо на фоне крупных надводных кораблей российского Черноморского флота, которые были введены в состав ЧФ еще в далекие советские времена. По размерениям и боевым возможностям они вполне сопоставимы, к примеру, со сторожевыми кораблями ЧФ типа «Сметливый».

В конце концов, если стартует американская программа возрождения ВМС Украины, то передачей в их состав только фрегатов типа «Оливер Хазард Перри» дело, скорее всего, не ограничится.

ЕС и НАТО также могут присоединиться к этому процессу. К примеру, Соединенные Штаты не производят в настоящее время дизельных подводных лодок, столь необходимых ВМС Украины. Однако такие субмарины строят Франция и Германия, многие из проектов которых — с воздухонезависимыми установками. Вполне возможна передача французского и германского подводного секонд-хэнда в боевой состав ВМС Украины. А равно как и всякого другого требуемого корабельного состава — от морских, рейдовых и базовых тральщиков до десантно-высадочных средств.

Трудностей на пути воссоздания ВМСУ весьма немало — много вопросов возникнет с базированием, созданием необходимой береговой инфраструктуры, подготовкой кадров, созданием соответствующих учебных центров для родов сил ВМСУ.

Однако все это решаемо и преодолимо, если коллективный Запад на деле решит превратить Украину в морскую державу и влиятельного игрока на Черном море.

Естественно, для Киева это не будет бесплатно. В то же время средств на приобретение кораблей и подводных лодок на Украине нет. Если на Западе будут приняты соответствующие решения по воссозданию ВМСУ (а, похоже, наметки на это есть), то каким-то образом все-таки Киеву надо будет рассчитываться с США и другими странами НАТО. Скорее всего, придется идти на дальнейшую сдачу оставшихся признаков суверенитета и, вполне возможно, на какие-то еще более серьезные уступки, касающиеся территории и природных богатств Украины.