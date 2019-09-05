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Путин назвал угрозой возможное размещение ракет США в Японии 

Российская Газета 2 часа назад
Путин заявил об угрозе от ракет США в Японии
Фото: ТАСС
Размещение американских ракет в Японии и Южной Корее станет угрозой российским дальневосточным базам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Наша позиция в отношении выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности хорошо известна, нет необходимости повторяться. Мы не только не приветствуем этот шаг, мы считаем, что он является контрпродуктивным и разрушает систему международной безопасности и контроля над вооружениями", — подчеркнул Путин.
"Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать — а мы произведем такие же ракеты, разумеется, — в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования", — заверил российский лидер.
Заявления главы Пентагона, что США собираются разместить ракеты в Японии и Южной Корее огорчает Москву и вызывает беспокойство, сказал Путин.
"Если они будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе и на Дальнем Востоке". — объяснил он суть опасений.
На Дальнем Востоке есть две очень крупные российские военные базы: надводных кораблей во Владивостоке и атомных подводных стратегических авианосцев на Камчатке, напомнил президент.
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Комментарии1
Армия , Оружие , Восточный экономический форум , Владимир Путин , Пентагон , Южная Корея , США , Япония
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