Путин заявил об угрозе от ракет США в Японии

Путин назвал угрозой возможное размещение ракет США в Японии

"Наша позиция в отношении выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности хорошо известна, нет необходимости повторяться. Мы не только не приветствуем этот шаг, мы считаем, что он является контрпродуктивным и разрушает систему международной безопасности и контроля над вооружениями", — подчеркнул Путин.

"Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать — а мы произведем такие же ракеты, разумеется, — в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования", — заверил российский лидер.

Заявления главы Пентагона , что США собираются разместить ракеты в Японии и Южной Корее огорчает Москву и вызывает беспокойство, сказал Путин.

"Если они будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе и на Дальнем Востоке". — объяснил он суть опасений.

На Дальнем Востоке есть две очень крупные российские военные базы: надводных кораблей во Владивостоке и атомных подводных стратегических авианосцев на Камчатке, напомнил президент.