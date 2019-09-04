У границ России нашли тайную базу спецназа США

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Американский спецназ подобрался к российским границам 

Рамблер + ещё 3 9 минут назад
Эстонские журналисты выяснили, что в стране функционирует секретная военная база США, на которой тренируется американский спецназ, сообщает ERR. Вместе с коллегами из США там занимаются и эстонские военнослужащие.
"Будут умирать как миленькие"
По данным издания, ранее эстонские СМИ были осведомлены, что в городе Тапа расположена батальонная группа войск НАТО, однако о размещении американского спецназа в стране журналистам стало известно из документов Пентагона, в которых было указано, что США выделяет Эстонии 15 миллионов долларов на содержание «специфического объекта».
Позже выяснилось, что речь идёт о секретной базе, построенной в 2014 году, для тренировок бойцов спецподразделений. Примечательно, что для представителей эстонских СМИ провели экскурсию по секретному объекту при условии, что журналисты не вскроют место его дислокации.
«Спецназовцы США в Эстонии подчиняются европейскому командованию специальных операций в Штутгарте. То есть они подчиняются командованию Вооруженных сил США через командование в Европе», — приводит издание слова старшего офицера европейских спецподразделений Кевина Стрингер.
При этом американский военный уточнил, что в «кризисные моменты» спецназовцы будут подчиняться напрямую командованию в Вашингтоне.
По словам Стрингера, в настоящее время проходят объединённые тренировки американских спецназовцев с эстонскими.
Комментарии137
Армия , Видео , В мире , Прибалтика , Пентагон , НАТО , США
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