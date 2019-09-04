У границ России нашли тайную базу спецназа США

Американский спецназ подобрался к российским границам

Эстонские журналисты выяснили, что в стране функционирует секретная военная база США , на которой тренируется американский спецназ, сообщает ERR. Вместе с коллегами из США там занимаются и эстонские военнослужащие.

По данным издания, ранее эстонские СМИ были осведомлены, что в городе Тапа расположена батальонная группа войск НАТО , однако о размещении американского спецназа в стране журналистам стало известно из документов Пентагона , в которых было указано, что США выделяет Эстонии 15 миллионов долларов на содержание «специфического объекта».

Позже выяснилось, что речь идёт о секретной базе, построенной в 2014 году, для тренировок бойцов спецподразделений. Примечательно, что для представителей эстонских СМИ провели экскурсию по секретному объекту при условии, что журналисты не вскроют место его дислокации.

«Спецназовцы США в Эстонии подчиняются европейскому командованию специальных операций в Штутгарте. То есть они подчиняются командованию Вооруженных сил США через командование в Европе», — приводит издание слова старшего офицера европейских спецподразделений Кевина Стрингер.

При этом американский военный уточнил, что в «кризисные моменты» спецназовцы будут подчиняться напрямую командованию в Вашингтоне.

По словам Стрингера, в настоящее время проходят объединённые тренировки американских спецназовцев с эстонскими.