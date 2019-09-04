Герасимов обсудил с Данфордом ситуацию в Сирии

"В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями", — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что нанесенный США авиаудар 31 августа в провинции Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. При этом ни Россия, ни Турция не были предварительно уведомлены о его нанесении.