Герасимов обсудил с Данфордом ситуацию в Сирии 

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил в среду по телефону с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций против террористов. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
"В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями", — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что нанесенный США авиаудар 31 августа в провинции Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. При этом ни Россия, ни Турция не были предварительно уведомлены о его нанесении.