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В Минобороны рассказали о налете дронов на Хмеймим 

Рамблер 1 час назад
Сотрудники Минобороны РФ рассказали подробности нападения террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает РИА Новости. В результате обошлось без жертв.
Дроны боевиков атаковали Хмеймим
Атака произошла 3 сентября около 21.00 по московскому времени.
«Российскими средствами контроля воздушного пространства на удалении от российской авиабазы "Хмеймим" были обнаружены два маневрирующих беспилотных летательных аппарата», — приводит агентство слова собеседника из Минобороны.
Подчёркивается, что ударные беспилотники приближались с северо-западного направления и были уничтожены «штатными зенитными огневыми средствами». В результате ни один из военнослужащих не пострадал, материального ущерба зафиксировано не было. В настоящее время база работает в штатном режиме.
В начале лета над российскими авиабазами в Сирии был замечен украинский Ил-76. Инцидент произошел 14 июня. Самолет пролетел над российской базой снабжения в Тартусе и над авиабазой Хмеймим. По словам экспертов, воздушное судно часть пути выполняло полет с отключенными транспондерами. Возможно, именно благодаря этому радары сил противовоздушной обороны Сирии не смогли распознать летящий объект и соответственным образом отреагировать. По одной из версий, судно принадлежало одному из украинских перевозчиков и не обладает вооружением и функцией бомбометания.
Комментарии37
Армия , Видео , В мире , Войска , Министерство обороны , РИА Новости , Сирия
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