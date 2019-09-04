Россия применила «Кинжал» на Дальнем Востоке

Тихоокеанский флот (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России на учениях по коллективной обороне отряда боевых кораблей при атаке средств воздушного нападения условного противника в Охотском море применил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Кинжал». Соответствующее видео публикует «Звезда».

При отражении атаки гвардейский ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164 «Атлант» задействовал комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса». Большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» проекта 1155 оборонялись ЗРК «Кинжал». Эскадренный миноносец «Быстрый» проекта 956 «Сарыч» использовал реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Имитировали массированную ракетную атаку условного противника, в частности, малые ракетные корабли (МРК) «Разлив» и «Мороз» проекта 1234 «Овод» и ракетный катер Р-79 проекта 1241, которые с различных направлений с короткими интервалами провели пуски различных ракет-мишеней, например, 9Ф841 «Саман».

Принимавшие участие в учениях два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31 обнаружили и уничтожили крылатую ракету П-120 «Малахит». Безопасность района мероприятий обеспечивали 10 кораблей, а также самолеты Ил-38 и Ту-142.

В августе МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) ВМФ впервые провел пуск крылатой ракеты «Калибр» в Черном море.

В мае источники сообщали, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» будут наводиться при помощи данных, получаемых с МРК.