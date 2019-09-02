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В Турции захотели довооружиться российскими ракетами 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил готовность дополнительно приобрести российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, сообщает ТАСС.
Турецкие власти готовы заключить новый контракт с Россией в случае, если им не удастся завершить сделку по покупке американских комплексов Patriot.
Чавушоглу сделал громкое заявление на XIV Международном стратегическом форуме в городе Блед.
«У нас все еще есть потребность в подобных системах, она будет до тех пор, пока мы не сможем производить собственные», — подчеркнул глава ведомства.
При этом министр отметил, что если сделка с Вашингтоном сорвётся, то Анкара готова приобрести дополнительные батареи ЗРК С-400 у России.
«Турция — независимая страна", — резюмировал политик.
Впервыео приобретении Турцией российских комплексов стало известно в сентябре 2017 года. Стоимость контракта, предполагающего частичную передачу технологий производства, составила 2,5 млрд долларов.
Турецкие власти неоднократно отмечали, что несколько лет пытались договориться с Вашингтоном о поставке американских ЗРК, однако американские чиновники до чих пор не пошли на сделку. При этом власти США продолжают выступать против поставки российских ракет в Турцию, подчёркивая, что решение Анкары делает невозможным её участие в программе по созданию американских истребителей бомбардировщиков F-35.
Комментарии18
Армия , Оружие , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , ИТАР-ТАСС , Турция
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