В США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3

Американская ядерная доктрина 2018 года утратила свою актуальность, поскольку Вашингтон до сих пор не может создать вооружение, схожее с новейшими российскими гиперзвуковыми разработками, говорится в докладе исследовательской службы конгресса США

Американские аналитики опубликовали доклад, в котором оценили программы модернизации ядерного оружия и соответствующую доктрину России . Также в документе говорится о целесообразности модернизации ядерных сил США для сдерживания России. В Штатах считают, что это может спровоцировать новую гонку вооружений, учитывая высокие темпы развития российских проектов, , передает RT.

«Конгресс может вернуться к дебатам о том, нужны ли программы модернизации для поддержания американского потенциала ядерного сдерживания, или же такие программы могут дать импульс гонке вооружений с Россией», — указывается в докладе.

Кроме того, специалисты исследовательской службы конгресса США считают, что после холодной войны Россия якобы перестала следовать советскому принципу отказа от применения ядерного оружия первой.

«В сочетании с военными учениями и публичными заявлениями российских официальных лиц эта складывающаяся доктрина, как представляется, указывает на то, что Россия стала больше полагаться на ядерное оружие и может угрожать его применением во время региональных конфликтов», — говорится в тексте документа.

Исследователи также предложили конгрессменам рассмотреть вопрос о том, «сможет ли Россия расширить свои силы таким образом, чтобы это угрожало безопасности Соединенных Штатов, если США и РФ не продлят СНВ-3 до 2026 года». Также на повестке обсуждения в американском парламенте стоит необходимость «развития новых возможностей для сдерживания применения Москвой ядерного оружия».

При этом в документе отмечается, что разрушение существующей системы международных соглашений приведет к столь же очевидному окончанию эпохи ограничений на ядерное оружие.

«Распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года и возможное истечение срока действия в 2021 году договора СНВ-3, заключенного в 2010 году, возможно, будет означать прекращение взаимных ограничений и запрета на подобные вооружения», — утверждается в докладе.

Ранее замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил, что Россия бросает вызов американской концепции ядерного сдерживания.

Напомним, Пентагон пытается оправдать разработку ядерного оружия фейками о России. Так, в США выдумали якобы существующую российскую доктрину «эскалации для деэскалации». Москва уже опровергала заявления США по этой теме. Подчеркнем, что российская концепция применения ядерного оружия не предполагает превентивного удара.