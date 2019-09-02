Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Американская ядерная доктрина 2018 года утратила свою актуальность, поскольку Вашингтон до сих пор не может создать вооружение, схожее с новейшими российскими гиперзвуковыми разработками, говорится в докладе исследовательской службы конгресса США.
Американские аналитики опубликовали доклад, в котором оценили программы модернизации ядерного оружия и соответствующую доктрину России. Также в документе говорится о целесообразности модернизации ядерных сил США для сдерживания России. В Штатах считают, что это может спровоцировать новую гонку вооружений, учитывая высокие темпы развития российских проектов, , передает RT.
«Конгресс может вернуться к дебатам о том, нужны ли программы модернизации для поддержания американского потенциала ядерного сдерживания, или же такие программы могут дать импульс гонке вооружений с Россией», — указывается в докладе.
Кроме того, специалисты исследовательской службы конгресса США считают, что после холодной войны Россия якобы перестала следовать советскому принципу отказа от применения ядерного оружия первой.
«В сочетании с военными учениями и публичными заявлениями российских официальных лиц эта складывающаяся доктрина, как представляется, указывает на то, что Россия стала больше полагаться на ядерное оружие и может угрожать его применением во время региональных конфликтов», — говорится в тексте документа.
Исследователи также предложили конгрессменам рассмотреть вопрос о том, «сможет ли Россия расширить свои силы таким образом, чтобы это угрожало безопасности Соединенных Штатов, если США и РФ не продлят СНВ-3 до 2026 года». Также на повестке обсуждения в американском парламенте стоит необходимость «развития новых возможностей для сдерживания применения Москвой ядерного оружия».
При этом в документе отмечается, что разрушение существующей системы международных соглашений приведет к столь же очевидному окончанию эпохи ограничений на ядерное оружие.
«Распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года и возможное истечение срока действия в 2021 году договора СНВ-3, заключенного в 2010 году, возможно, будет означать прекращение взаимных ограничений и запрета на подобные вооружения», — утверждается в докладе.
Ранее замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил, что Россия бросает вызов американской концепции ядерного сдерживания.
Напомним, Пентагон пытается оправдать разработку ядерного оружия фейками о России. Так, в США выдумали якобы существующую российскую доктрину «эскалации для деэскалации». Москва уже опровергала заявления США по этой теме. Подчеркнем, что российская концепция применения ядерного оружия не предполагает превентивного удара.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Американцев напугали «способными уничтожить цивилизацию» российскими подлодками Американцев напугали «способными уничтожить цивилизацию» российскими подлодками В России изменили правила призыва В России изменили правила призыва Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС
Комментарии7
Армия , Видео , В мире , Оружие , Джон Руд , Пентагон , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша обвинила РФ в неполучении репараций от Германии
Польша обвинила РФ в неполучении репараций от Германии8
Муж Поклонской заявил о расставании с ней
Муж Поклонской заявил о расставании с ней407
Зеленский приказал защитить Украину от агрессии
Зеленский приказал защитить Украину от агрессии8
Порошенко нашел новую работу
Порошенко нашел новую работу122
Бывший президент Крыма попал в кому
Бывший президент Крыма попал в кому3
Видео
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
02:54
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
В мире
Премьер Грузии заявил об отставке
00:34
Премьер Грузии заявил об отставке
В мире Кавказ
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
03:32
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
В мире
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
В США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3
04:39
В США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3
Армия В мире
Евросоюз отказался пойти на уступки по Brexit
04:59
Евросоюз отказался пойти на уступки по Brexit
В мире Статьи
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение