Названа неожиданная причина ядерной войны

Провокатором ядерной войны может стать искусственный интеллект (ИИ). Об этом, как сообщает Breaking Defense, заявил бывший замминистра обороны США Роберт О. Уорк.

Уорк был заместителем главы Пентагона на протяжении 1170 дней с мая 2014 по июль 2017 года при президенте Бараке Обаме

По его словам, последствия участия ИИ в принятии решения о нанесении ядерного удара могут оказаться катастрофическими.

Используемый для этих целей искусственный интеллект анализирует разведывательные данные и запускает ракеты при соблюдении определенных показателей. Однако ИИ может и ошибиться, но удар будет уже нанесен, а война развязана.

Более того, Роберт О. Уорк убежден, что ИИ способен спровоцировать катастрофу, если будет применяться в военном деле не только таким образом. Впрочем, допустил экс-замминистра и то, что искусственный интеллект может приносить военным пользу.

По этим причинам Уорк призвал ограничить применение ИИ военными, по меньшей мере — запретить использовать его в качестве средства контроля ядерного вооружения.