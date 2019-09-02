Генсек ООН призвал Израиль и Ливан к сдержанности

ООН призывает Израиль и Ливан к соблюдать договоренности о прекращении огня

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Израиль Ливан проявлять сдержанность и соблюдать договоренности 2006 года о прекращении огня, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик Ранее командование ливанской армии заявило, что со стороны Израиля были выпущены более 40 ракет по окрестностям поселений Марун Ар-Рас, Айтарун и Ярун. Армия Израиля открыла огонь после того, как группа из двух бойцов "Хезболлах" уничтожила израильскую бронетехнику противотанковой ракетой в приграничной зоне. Бойцы шиитского сопротивления в свою очередь провели операцию в ответ на бомбардировки Израиля в пригороде Дамаска на прошлой неделе. По словам Дюжаррика, генсек ООН серьезно обеспокоен инцидентами у "голубой линии" — признанной ООН границы двух стран. "Он призывает к максимальной сдержанности. Призывает стороны прекратить все действия, нарушающие резолюцию 1701 и препятствующие прекращению военных действий", — заявил официальный представитель. Принятая в 2006 году резолюция СБ ООН 1701 призывает Израиль и Ливан поддерживать "постоянное прекращение огня и долговременное урегулирование", а также придерживаться "голубой линии".