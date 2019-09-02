Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ООН призывает Израиль и Ливан к соблюдать договоренности о прекращении огня 

РИА Новости + ещё 3 17 часов назад
Генсек ООН призвал Израиль и Ливан к сдержанности
Фото: Р-Спорт
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Израиль и Ливан проявлять сдержанность и соблюдать договоренности 2006 года о прекращении огня, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Ранее командование ливанской армии заявило, что со стороны Израиля были выпущены более 40 ракет по окрестностям поселений Марун Ар-Рас, Айтарун и Ярун. Армия Израиля открыла огонь после того, как группа из двух бойцов "Хезболлах" уничтожила израильскую бронетехнику противотанковой ракетой в приграничной зоне. Бойцы шиитского сопротивления в свою очередь провели операцию в ответ на бомбардировки Израиля в пригороде Дамаска на прошлой неделе.
По словам Дюжаррика, генсек ООН серьезно обеспокоен инцидентами у "голубой линии" — признанной ООН границы двух стран.
"Он призывает к максимальной сдержанности. Призывает стороны прекратить все действия, нарушающие резолюцию 1701 и препятствующие прекращению военных действий", — заявил официальный представитель.
Принятая в 2006 году резолюция СБ ООН 1701 призывает Израиль и Ливан поддерживать "постоянное прекращение огня и долговременное урегулирование", а также придерживаться "голубой линии".
Последние новости
Поклонская прокомментировала развод с мужем Поклонская прокомментировала развод с мужем Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Россия жестко ответила Польше на слова об искажении "исторической правды" Россия жестко ответила Польше на слова об искажении "исторической правды"
Комментарии
Армия , В мире , Войска , Антониу Гутерреш , Стефан Дюжаррик , Совбез ООН , ООН , Хезболла , ЦАХАЛ , Израиль , Ливан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»13
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким2
Названа причина инсульта первого президента Крыма
Названа причина инсульта первого президента Крыма17
Пока вы не уснули: Жириновский назвал способ наказать Польшу
Пока вы не уснули: Жириновский назвал способ наказать Польшу27
Видео
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
02:57
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
Общество
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
02:54
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
В мире
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
00:05
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение