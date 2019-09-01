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Российские артиллеристы случайно задели село 

Рамблер + ещё 1 6 часов назад
Несколько артиллерийских снарядов разорвались вблизи жилых домов села Новоборзинское в Забайкалье. Военные допустили ошибку при стрельбах. Жертв нет. Об этом сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Причиной взрывов стали учебные артиллерийские стрельбы на полигоне «Борзя-Новая». Военные прервали учения, как только выяснилось, что несколько снарядов упали в сотнях метров от жилых зданий. В домах при этом повылетали стекла.
Глава Борзинского района Юрий Сайфулин заявил изданию Zab.ru, что намерен посетить село Новоборзинское.
«Пока никакой информации нет. Говорят, то ли взрыв, то ли «болванка», непонятно. Сейчас трудно сориентироваться. Поеду на место, посмотрю», — заявил Сайфулин.
По его словам, по предварительным данным, речи идет о нескольких выбитых окнах в домах.
В селе Новоборзинское проживает около 300 человек.
Армия , Видео , Войска , Юрий Сайфулин
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