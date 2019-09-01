Российские артиллеристы случайно задели село

Несколько артиллерийских снарядов разорвались вблизи жилых домов села Новоборзинское в Забайкалье. Военные допустили ошибку при стрельбах. Жертв нет. Об этом сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Причиной взрывов стали учебные артиллерийские стрельбы на полигоне «Борзя-Новая». Военные прервали учения, как только выяснилось, что несколько снарядов упали в сотнях метров от жилых зданий. В домах при этом повылетали стекла.

«Пока никакой информации нет. Говорят, то ли взрыв, то ли «болванка», непонятно. Сейчас трудно сориентироваться. Поеду на место, посмотрю», — заявил Сайфулин.

По его словам, по предварительным данным, речи идет о нескольких выбитых окнах в домах.

В селе Новоборзинское проживает около 300 человек.