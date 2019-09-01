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«Царь-двигатели» установят на «Союз-5» 

360tv.ru 12 часов назад
«Царь-двигатели» установят на «Союз-5»
Фото: © Пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости
Самые мощные двигатели понадобятся для перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» («Иртыш»). Роскосмос запустил их производство, чтобы они помогли «Союзу» вывести на орбиту пилотируемый корабль «Федерация». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на техническое задание к закупке предприятия.
Серийным производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ занимается НПО «Энергомаш» — предприятие государственной корпорации «Роскосмос». «Царь-двигатели» пригодятся для «Союза-5», который придет на смену украинским «Зенитам».
Разработчики закупают литейную сталь и сплавы РД-171. На них Роскосмос планирует потратить около 19,5 миллиона рублей.
В феврале о сборке первого экземпляра двигателя РД-171МВ рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Огневые испытания «царь-двигателей» пройдут до конца 2019 года. А в 2021-м разработчики поставят первый двигатель на ракету «Союз-5» для проведения летных испытаний. Первый пуск ракеты запланирован на ноябрь 2022 года.
РД-171МВ — усовершенствованная модификация РД-171, который использовался для пусков сверхтяжелой ракеты «Энергия», а также российско-украинских ракет семейства «Зенит». Его вес — 10 тонн, а тепловая мощность — 27 миллионов киловатт, как на крупной гидроэлектростанции. Мощность двигателя — 246 тысяч лошадиных сил.
«Царь-двигателями» эти устройства называют в конструкторских кругах.
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Комментарии1
Армия , Оружие , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , НПО "Энергомаш"
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