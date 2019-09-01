Канада завершила миротворческую миссию в Мали

Миротворческий контингент Канады завершил все операции в Мали 31 августа. Об этом в субботу говорится в заявлении канадского министерства национальной обороны.

"Оперативная военно-воздушная группа Вооруженных сил Канады сегодня (31 августа — прим. ТАСС) завершила все операции в Мали, проведя [на базе] в городе Гао более года", — сообщили в ведомстве.

Минобороны напомнили, что в июле 2018 года Канада разместила в Мали 250 миротворцев и восемь вертолетов, в задачи которых входила транспортировка и эвакуация военнослужащих, доставка военных и гуманитарных грузов. За это время канадские вертолетчики налетали более 4 тыс. часов, перевезли 168 тонн различных грузов и около 2,8 тыс. человек, в том числе больных и раненых. В общей сложности службу в Мали прошли свыше 1,2 тыс. канадских военнослужащих.

В министерстве добавили, что в Мали до января 2020 года останется небольшая группа канадских "голубых касок", которые будут заниматься вывозом в Канаду оборудования контингента. На смену канадским миротворцам в ближайшее время должны прибыть их коллеги из Румынии.