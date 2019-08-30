В США создали командование Космическими силами 

Командование Космическими силами официально включено в состав ВС США. Об этом на прошедшей в четверг торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома объявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы собрались здесь сегодня, чтобы учредить командование Космическими силами США, это важное дело, — сказал он. — Новое подразделение будет защищать американские интересы в космосе — в сфере будущего противостояния. Думаю, это очевидно для всех".
Трамп представил главу командования, генерала Джона Реймонда, который, по словам президента, пользуется большим уважением среди коллег. Был также презент