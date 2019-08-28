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Россия захотела создать для Турции истребитель пятого поколения 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: JohnNewton8 / Wikimedia
Россия предложила свою помощь в создании турецкого истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter X). Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, пишет РИА Новости.
Шугаев отметил, что Россия может поставлять в Турцию двигатели и средства радиоэлектронной борьбы. Он также напомнил, что лидеры обоих государств Реджеп Тайип Эрдоган и Владимиру Путин на встрече в ходе авиасалона МАКС-2019 подчеркнули важность промышленного сотрудничества: «Наша промышленность, в принципе, готова».
Эрдоган осмотрел российский истребитель пятого поколения Су-57. Он стал первым главой зарубежного государства, которому лично представили Су-57. Турецкий лидер спросил Путина, летает ли данный самолет и можно ли его купить, на что президент России оба раза ответил утвердительно.
Проект турецкого истребителя пятого поколения TF-X был представлен в 2013 году, а первый полет намечен на 2023 год. TF-X должны заменить F-16, стоящие на вооружении воздушного флота. Стоимость программы может составить 10 миллиардов долларов.
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Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Шугаев , Авиационно-космический салон МАКС , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , РИА Новости , Турция
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